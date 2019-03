CAN 2025 : Bantama Sow dévoile la composition du comité de soutien au Syli national

Le ministre des Sports Sanoussy Bantama Sow a dévoilé la composition du comité de soutien au Syli national ce 07 mars. Ce sont en tout 21 femmes et hommes qui vont piloter ce Comité de soutien… « Ce comité est chargé de mobiliser toute la population guinéenne de Conakry à Yomou, de créer des comités d’animation dans tout le pays. Le comité est équipé d’écrans géants et d’appareils de sonorisation. Il est chargé d’organiser la caravane civile et de mobiliser les meilleurs financiers et de faire toute autre chose qui peut aider le Ministère [des Sports] et la Fédération guinéenne de football à ramener la coupe en Guinée », a dit le ministre Sow.

1- Président : Mathurin Bangoura (Gouverneur de la ville de Conakry)

2- 1er Vice-président : Moustapha Naité (Ministre des Travaux publics)

3- 2ème Vice-président : Manga Fodé Touré (Directeur général de la BICIGUI)

4- Trésorier général : Ismaël Dioubaté (Ministre du Budget)

5- Trésorier général adjoint : Sékou T. Condé (Ministère des Sports)

6- 1er Rapporteur : Fatoumata Conté (Cheffe de Cabinet du ministère des Sports)

7- 2ème Rapporteur : Ibahima Sory Sow (Professeur à l’Institut de communication)

Les membres :

1- Ibrahima Capi Camara (Directeur général de l’OGP)

2- Djenab Camara (Cheffe de Cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique)

3- Sékouba Savané (Directeur général de la RTG)

4- Cheick Dem (Opérateur économique)

5- Alhassane Diakité (Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation)

6- Aminata Sylla (Directeur général de la LONAGUI)

7- Lucien Guilao (Directeur général de l’ONFPP)

8- Bineta Diallo (Directrice administrative et financière au ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation)

9- Mohamed Diop (Président des Supporters)

10- Takana Zion (Artiste)

11- Sékouba Kandia Kouyaté (Artiste)

12- Malick Kébé (Ministère des Sports)

13- Cheick N’doye Sadibou (Journaliste)

14- Zézé Zoumanigui (Journaliste)