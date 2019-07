CAN 2019: La CAF verse 600 000 dollars à la Guinée

Ahmad Ahmad a annoncé qu’au terme de la CAN 2019, la CAF a versé 25 millions aux 24 nations participantes. La Guinée ayant ainsi reçu 600 000 dollars.

La 32ème édition de la CAN a pris fin le vendredi 19 juillet dernier par la victoire de l’Algérie face au Sénégal. Au terme de son bilan financier, la Confédération Africaine de Football a encaissé 83 millions de dollars. C’est-à-dire, plus que les deux éditions précédentes (67 millions en 2017 et 49 millions en 2015).

Ahmad Ahmad a annoncé à l’agence de presse africaine que la CAF a versé au total 25 millions aux 24 nations ayant pris part à cette CAN.

Éliminée en huitième de finale, la Guinée a reçu 600 000 dollars US. Voici les montants distribués aux participants :

Vainqueur : Algérie (4,5 millions de dollars)

Finaliste : Sénégal (2,5 millions de dollars)

Demi-finalistes : 2 millions de dollars

Les quarts de finaliste : 800 mille dollars

Huitièmes de finaliste : 600 mille dollars