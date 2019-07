CAN 2019 : le Sénégal arrache sa qualification en finale

Au terme d’un suspense insoutenable, le Sénégal s’est qualifié en finale de la CAN 2019 en Egypte devant la Tunisie (1-0 a.p) au termes des prolongations au Caire.Le Sénégal arrache sa deuxième finale de CAN après celle de 2002. Les Lions ont souffert, mais s’extirpent du piège des Aigles d’un scénario improbable. C’est le malheureux Dylan défenseur tunisien Broon qui marque contre camp sur une sortie hasardeuse du portier tunisien Hassan dans les prolongations.

Un match où les deux gardiens de but se sont illustrés arrêtant chacun un penalty. La Tunisie a subi les assauts répétés des Lions du Sénégal durant la première période. Youssouf Sabaly bien servi sur son couloir gauche voit sa frappe s’écraser sur le montant des buts de Hassan. Le Sénégal accélère, Sadio Mané servi à la limite du hors-jeu élimine le gardien tunisien mais perd ses appuis au moment de glisser le cuir au fond des filets. A la pause, la Tunisie est bien heureuse de conserver sa cage inviolée (0-0).

Kalidou Koulibaly suspendu pour la finale pour cumul de cartons

En seconde période, les Tunisiens sortent de leur moitié de terrain et se créent quelques incursions. L’un d’elle va amener une faute de main de Kalidou Koulibaly dans la surface. L’arbitre désigne sans hésiter le point de penalty et adresse un carton jaune à Koulibaly qui sera suspendu pour la finale. Ferjani Sassi s’élance mais bute sur Alfred Gomis qui arrête sa tentative assez molle (75′). Le Sénégal revient de loin et obtient à son tour un penalty sur une percée de Ismaïla Sarr fauché par un défenseur tunisien dans la surface. Cette fois, Sadio Mané a laissé le soin à Henri Saïvet de l’exécuter, mais ce dernier joue de malchance et voit sa frappe détournée en corner par Hassan (81′).

Finalement le sort de cette demi-finale va se jouer lors de la prolongation. Sur un coup de pied arrêté de Saivet, Hassan se troue, Dylan Broon dans le feu de l’action glisse involontairement la balle au fond de ses propres filets (1-0, 101e minute) de jeu pour donner l’avantage au Sénégal.

La Tunisie va jeter toutes ses forces dans la bataille dans le second acte de la prolongation et pense même obtenir un second penalty sur une main de Idrissa Guèye. L’arbitre éthiopien le siffle avant de se rétracter. Après interpellation de la VAR, M. Tessema annule finalement ce penalty jugeant la main de Guèye pas du tout intentionnelle. Le Sénégal a bout du suspense élimine la Tunisie et tient sa deuxième finale de CAN après celle de 2002 au Mali.

Les Lions affronteront vendredi en finale au stade national du Caire, le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Nigeria et l’Algérie.