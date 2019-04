Can 2019 : les chapeaux du tirage au sort sont connus

La Confédération africaine de football (Caf) a procédé ce jeudi à la répartition, dans les différents chapeaux, des vingt-quatre équipes qualifiées à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 conformément au dernier classement FIFA du 4 avril 2019.L’Egypte, le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria et le Maroc composent le chapeau 1. La République Démocratique du Congo, le Ghana, le Mali, la Côte d’Ivoire, la Guinée et l’Algérie forment le chapeau 2. L’Afrique du Sud, l’Ouganda, le Bénin, la Mauritanie, Madagascar et le Kenya sont dans le chapeau 3. Enfin le Zimbabwe, la Namibie, la Guinée Bissau, l’Angola, la Tanzanie et le Burundi sont logés dans le chapeau 4.

En outre, la Caf a précisé que l’Egypte, le pays organisateur, doit être tête de série du groupe A, le tenant du titre (Cameroun) doit être tête de série de l’un des cinq autres groupes ainsi que les quatre autres équipes de même niveau selon le classement.

Pour la première fois depuis la création de cette compétition continentale, vingt-quatre sélections sont qualifiées. Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, prévue du 21 juin au 19 juillet, sera effectué demain vendredi au Caire, en Egypte.

Chapeau 1 : Egypte, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Nigeria et Maroc

Chapeau 2 : République Démocratique du Congo, Ghana, Mali, Côte d’Ivoire, Guinée et Algérie

Chapeau 3 : Afrique du Sud, Ouganda, Bénin, Mauritanie, Madagascar et Kenya

Chapeau 4 : Zimbabwe, Namibie, Guinée Bissau, Angola, Tanzanie et Burundi