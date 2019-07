CAN 2019: les Eléphants footballeurs ne font pas vendre à Abidjan

La sélection nationale ivoirienne de football en compétition en Égypte pour la 32è édition de la Coupe d’Afrique de nations (CAN 2019) ne fait pas vendre pour le moment les commerces à Abidjan, a constaté APA lundi sur place.En effet, à en croire plusieurs commerçants de la capitale économique ivoirienne, le maillot des Eléphants footballeurs est difficilement vendu dans les commerces à Abidjan malgré leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Egypte 2019 où ils affronteront lundi soir les Aigles du Mali. De l’avis de la plupart des supporters ivoiriens, l’équipe nationale avance certes dans la compétition, mais ne rassure pas.

« Les maillots, les vuvuzela et autres gadgets aux couleurs nationales ivoiriennes ne marchent pas comme nous le souhaitons. Les supporters attendent certainement que l’équipe arrive en demi-finale où tout au moins en quart de finale pour commencer à acheter et porter le maillot de la Côte d’Ivoire » a dit à APA Harouna Douamba, un commerçant du grand marché d’Abobo, une commune populaire au Nord d’Abidjan où il « vend le maillot à 10.000 FCFA et 12.000 FCFA », mais «peine à vendre un maillot par jour depuis le début de la CAN».

Comme lui, Adama Koné, un vendeur ambulant de bracelets, vuvuzela et autres gadgets aux couleurs ivoiriennes, estiment que les Eléphants footballeurs « ne font pas vendre pour l’instant ».

« Je n’ai pas encore confiance en l’équipe. Ils avancent dans le bricolage. Donc pour l’instant, j’attends de voir la suite de la compétition, notamment, le match contre le Mali avant d’acheter, soit un drapeau pour mettre dans mon véhicule où un maillot pour les quarts de finale », a affirmé pour sa part, Franck Gueu, un jeune fonctionnaire exerçant au Plateau, le centre des affaires d’Abidjan.

La sélection ivoirienne de football a franchi, sans convaincre le cap du premier tour de la CAN Égypte 2019 en se classant deuxième du groupe D avec 6 points derrière le Maroc. Les poulains du coach Kamara Ibrahim joueront leur survie dans cette compétition ce lundi après-midi à 16h00 GMT, face aux Aigles du Mali.