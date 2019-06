CAN-2019: Madagascar s’offre un 8e historique et la 1ère place du groupe B

Madagascar, qui dispute sa première Coupe d’Afrique des nations, s’est qualifié pour les huitièmes de finale après son succès face au Nigeria 2-0 dimanche, et s’est même offert la première place du groupe B devant les Super Eagles.

Les Malgaches terminent la phase de poules en tête avec 7 points, soit un de plus que les Nigérians, déjà qualifiés avant ce match. Avec cette deuxième place, le Nigeria hérite d’un huitième plus compliqué face à une équipe du groupe F, celui du Cameroun et du Ghana.

Le joueur du Paris FC et ancien du RC Lens, Lalaina Nomenjanahary, a ouvert le score (13), imité en deuxième période par Carolus Andriamatsinoro (53).

Madagascar, comme la Mauritanie et le Burundi, a réussi à se qualifier pour sa première CAN, profitant pleinement de l’élargissement de 16 à 24 pays.

La sélection entraînée par le Français Nicolas Dupuis compte dans ses rangs le défenseur de Lyon Jérémy Morel, qui se remet d’une entorse à la cheville et n’a pas disputé les matches de poules, et le défenseur de Reims Thomas Fontaine.

Dans l’autre match du groupe, la Guinée s’est imposée face au Burundi 2-0 grâce à un doublé de l’Auxerrois Mohamed Yattara. Avec quatre points, les Guinéens peuvent espérer se qualifier en finissant parmi les quatre meilleurs troisièmes. Les Burundais sont eux éliminés.

Point du Groupe B de la Coupe d’Afrique des nations de football à l’issue des matches disputés dimanche:

Dimanche:

Burundi – Guinée 0 – 2

Madagascar – Nigeria 2 – 0

Déjà joués:

Guinée – Madagascar 2 – 2

Nigeria – Burundi 1 – 0

Madagascar – Burundi 1 – 0

Nigeria – Guinée 1 – 0

Classement final: Pts J G N P bp bc dif

1. Madagascar 7 3 2 1 0 5 2 3 QUALIFIE

2. Nigeria 6 3 2 0 1 2 2 0 QUALIFIE

——————————

3. Guinée 4 3 1 1 1 4 3 1

4. Burundi 0 3 0 0 3 0 4 -4

NDLR: Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes parmi celles qui finissent à la troisième place de leur groupe, se qualifient pour les huitièmes de finale.

En cas d’égalité de points entre deux équipes au terme des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants, dans l’ordre suivant: résultat du match entre les deux équipes, différence de but totale, nombre de buts inscrits, tirage au sort.

./bds/jde/bvo