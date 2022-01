 Can 2021: l’équipe du Syli est arrivé  au Cameroun

La sélection guinéenne est arrivée ce vendredi 7 janvier 2022 dans la matinée au Cameroun avec un manque de trois joueurs et de deux techniciens.

Selon l’article publié sur le site Guinéenews.Com, c’est un Syli diminué qui est arrivé ce vendredi 7 janvier, à 4 heures du matin, au Cameroun. Alors qu’on connaissait déjà les cas de Dyrestam et du préparateur des gardiens, Kemoko Camara, la Fédération Guinéenne de Football a annoncé ce vendredi 7 janvier deux nouveaux cas.

Ceux-ci concernent le joueur Seydouba Soumah » Konkolet » et l’intendant adjoint Amadou Diallo» Morlaye Sylla n’a pas non plus pu embarquer avec le reste de l’équipe car il doit faire un nouveau test PCR ce vendredi. Tous seront soumis au protocole en vigueur au Rwanda et rejoindront le groupe une fois qu’un test PCR négatif sera obtenu « , indique un communiqué de la FGF.

Le Syli jouera son premier match de la CAN contre le Malawi, lundi 10 janvier.

Source : Guinéenews.Com