Can 2021 : Sierra Leone / Bénin encore reportée pour des tests Covid

Le match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Can 2021 entre la Sierra Leone et le Bénin est finalement reprogrammé ce mardi.Alors que les contestations béninoises avaient été à l’origine du premier report en mars en raison de l’annonce de cinq tests positifs au Covid-19 chez les Écureuils par le pays-hôte, ce sont cette fois, ironie du sort, les contestations de la Sierra Leone qui sont à l’origine de ce nouveau report inattendu. Et les mêmes causes produisant les mêmes les effets, la rencontre a été finalement décalée au mardi 15 juin à 16h GMT.

D’après les premières informations en provenance de Conakry (Guinée) où le match a été délocalisé par la Caf, sept joueurs et deux encadreurs de la Sierra-Léonais ont été testés positifs avant le match selon l’officier Médical Covid-19 de la CAF.

Alors que tous les joueurs avaient été testés négatifs avant le match, la Sierra Leone a déclaré que ce résultat fourni par l’officier Covid de la Guinée n’était pas fiable.

Surpris par la tournure des événements et dénonçant une mascarade, la Sierra Leone a tout bonnement refusé de jouer cette rencontre cruciale.

Face à cet imbroglio, de nouveaux tests PCR ont été réalisés par la Caf sur les sept joueurs de la Leone stars par une autre équipe médicale et dans un autre laboratoire en début de soirée. Mais les résultats des tests ne seront disponibles que mardi matin.

Un nouveau report qui vient entacher encore cette fin des éliminatoires de la Can et qui oblige les férus du foot à patienter pour connaître la 24e nation qualifiée pour la grand-messe du football africain.