CAN-2022 féminine: Le Maroc s’impose face au Burkina Faso

L’équipe nationale féminine s’est imposé par 1 but à 0, samedi, face au Burkina Faso à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique féminine des Nations.C’est devant le regard des présidents de la CAF, Patrice Motsepe, celui de la FIFA, Gianni Infantino et de la FRMF, Faouzi Lekjaa que les Lionnes de l’Atlas ont signé leur première victoire de la CAN 2022 en s’imposant (1-0) face au Burkina Faso.

Après une cérémonie d’ouverture haute en couleur, les Marocaines ont entamé la rencontre en mettant la pression sur le camp burkinabé pour dénicher un premier but. Toutefois, les tentatives marocaines ont marqué de réalisme face à une solide défense des joueuses du Burkina Faso. Après plusieurs tentatives, les Marocaines ont fini par débloquer le compteur sur un coup franc très bien exécuté par Ghizalne Chebbak (29e).

Loin de baisser les bras, les joueuses du Burkina Faso ont continuées à défendre sans relâche leurs filets, toute guettant la moindre occasion de contre attaque. Du retour des vestiaires, les Marocaines ont continué à dominer le jeu, sans pouvoir concrétiser leurs actions offensives.

La rencontre s’est soldée sur une victoire (1-0) du Maroc. Un succès qui ne rassure pas, lorsqu’on sait que l’objectif de demi-finale que l’équipe espère atteindre. Les Lionnes auront une nouvelle occasion de rehausser leur niveau lors du second match du groupe A qui les opposera, mardi, à l’Ouganda.