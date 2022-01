Can Cameroun2021 : Naby Keita, capitaine du Syli : « l’équipe aborde ce match avec beaucoup de confiance »

Lors de la conférence d’avant match dimanche 9 janvier 2022, le capitaine de l’équipe national de la Guinée Conakry reste optimiste pour leur rencontre contre le Malawi.

Selon l’article publié sur le site Guinéenews.Com, le Syli de Guinée entre dans la Coupe d’Afrique des Nations 2021 avec un match contre les Flames du Malawi, lundi 10 janvier. En conférence d’avant match, ce dimanche 9 janvier, le capitaine Naby Keita a dit que l’équipe « aborde ce match avec beaucoup de confiance ». « Nous avons 13 millions de Guinéens qui nous regardent. Avec mon équipe, il y a la cohésion, ce qui est le plus important. Et, ensemble, nous nous battrons pour faire une très bonne CAN », a dit le capitaine.

La Guinée aborde la compétition après deux matchs de préparation toutes jouées contre l’équipe locale du Rwanda et qui se sont soldés par une défaite (0-3) et une victoire (2-0). « Je pense qu’on a fait un très bon stage de préparation… La défaite dans les matchs amicaux peut être une bonne chose, parce qu’elle permet surtout à l’entraîneur de corriger certaines erreurs », a-t-il dit, alors que leur première sortie amicale contre le Rwanda n’avait pas du tout rassuré les Guinéens.

Source: Guinéenews.Com