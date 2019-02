Can U20 2019 : le Sénégal bat l’Afrique du Sud et se qualifie en finale

L’équipe nationale U20 du Sénégal a obtenu sa place en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de cette catégorie en battant en demi-finale l’Afrique du Sud sur le score d’un but à zéro, mercredi soir à Niamey (Niger).En première période, la maîtrise collective est sénégalaise. Les Lionceaux monopolisent le ballon face à des Sud-Africains qui ont opté pour le bloc bas. Durant le premier quart d’heure, le jeu des poulains du coach Youssoupha Dabo est trop prévisible pour déstabiliser le système ultra défensif de l’adversaire. L’unique action notable du Sénégal est un tir lointain du milieu Faly Ndaw qui n’accroche pas le cadre.

Les minutes passent et les Lionceaux n’y arrivent pas, manquant des passes par-ci, des contrôles par-là. La construction du jeu est rendue difficile par l’état désastreux de la pelouse naturelle du stade Seyni Kountché de Niamey. Malgré les bonnes intentions du Sénégal, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur ce score de parité.

Dans le second acte, le Sénégal use de longs ballons et du jeu en pivot de l’avant-centre Youssoupha Badji pour faire la différence. Sur l’une de ces actions, le joueur du Casa Sports fait une remise de la tête dans l’axe du but à Faly Ndaw. La frappe vicieuse de ce dernier est repoussée par le dernier rempart sud-africain.

Le Sénégal sera finalement récompensé de tous ses efforts à la 70ème minute. En mouvement sur le flanc gauche de la défense adverse, l’ailier Ousseynou Niang conduit avec malice le cuir à l’intérieur de la surface de réparation, enrhume son vis-à-vis en enchaînant des crochets intérieur et extérieur puis centre du gauche. Voulant se dégager, un défenseur sud-africain dévie le ballon qui prend à contre-pied son gardien. Les filets tremblent enfin (1-0).

Les Lionceaux sont soulagés par l’ouverture du score et gèrent intelligemment la fin du match même si les Sud-Africains ont failli égaliser dans le temps additionnel. En finale, le Sénégal retrouvera le Mali qu’il a battu au premier tour sur le score de deux buts à zéro.

En effet, les Aiglons sont venus à bout de l’ogre Nigeria à la séance fatidique des tirs au but (TAB 4-3). Au terme des prolongations, les deux formations s’étaient neutralisées (1-1). La finale entre Sénégal et le Mali se jouera dimanche prochain à Niamey. Dans cette compétition, le Sénégal a déjà perdu deux finales. La première à domicile en 2015 face au Nigeria (1-0) et la seconde en 2017 face à la Zambie (2-0).