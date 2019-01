Can U20 2019 : remise du drapeau national aux Lionceaux sénégalais

Le ministre des Sports Matar Ba a remis, mardi soir à Dakar, le drapeau national à la sélection U20 du Sénégal qui va participer à la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie prévue du 2 au 17 février 2019 au Niger.« Chers Lionceaux, comme toujours en Afrique et cela depuis quelques années, le monde du football vous attend et vous écoute puisque incontestablement, vous faites partie des meilleurs du continent. En atteste votre place de finaliste à deux reprises à la Coupe d’Afrique des nations (2015 et 2017) et votre place, non moins importante, de demi-finaliste de la Coupe du monde en 2015 », a rappelé Matar Ba.

De l’avis du ministre des Sports, ces résultats probants sont « le fruit d’un travail collectif d’organisation et de méthode mis en œuvre avec intelligence et persévérance par la Fédération sénégalaise de football (FSF) ».

Rappelant que le président Macky Sall place le sport au rang de priorité dans son programme de développement, Matar Ba a invité les poulains du coach Youssoupha Dabo à « faire preuve de patriotisme et de dépassement » lorsqu’ils seront sur les terrains de football de Niamey.

En outre, il leur a demandé « d’imprimer une haute tonalité à notre politique sportive par une victoire finale que le peuple attend avec impatience et en toute légitimité ».

De son côté, Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a fait savoir que « se qualifier à la Can, c’est bien mais il est temps que nous visions le sacre parce que nous avons une génération exceptionnelle capable d’aller au bout ».

Pour sa cinquième participation à la Coupe d’Afrique des nations U20, le Sénégal est logé dans la poule B en compagnie du Mali, du Ghana et du Burkina Faso.