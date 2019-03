CAN U23 : un derby de choc entre la Guinée et Sénégal

Le 2e tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans débute ce mercredi 20 mars 2019. C’est un véritable choc prévu dans l’après-midi entre la Guinée et le Sénégal.

A Conakry, le Syli espoir qui a écarté la Mauritanie au premier tour (2-1, 4-1), et le Sénégal, entre en piste avec ce derby d’Afrique de l’Ouest. A domicile, les U23 guinéens comptera sur un groupe mené par le virevoltant ailier de Dijon, Jules Keita, pour faire la différence face à un adversaire qui a sorti l’artillerie lourde en convoquant le milieu de terrain international A, Assane Diousse, prêté par Saint-Etienne au Chievo Vérone, le milieu de terrain de l’OL, Ousseynou Ndiaye, et l’attaquant de Metz, Ibrahima Niane, auteur de 8 buts cette saison en Ligue 2 française.

Le Sénégal s’avance aussi avec cinq finalistes malheureux de la récente CAN U20 dont Moussa Ndiaye, désigné meilleur joueur de la compétition. « On est en Guinée pour faire le meilleur résultat possible. J’ai eu le temps de préparer ce match et nous sommes prêts pour jouer nos chances à Conakry« , a prévenu le sélectionneur sénégalais Joseph Koto, qui doit en revanche composer sans le gardien Dialy Ndiaye et le milieu de terrain Krépin Diatta, espérés mais finalement laissés à disposition des A. Pas de quoi gâcher cette affiche qui s’annonce pleine de promesses !

Le programme des autres rencontres :

Mercredi

Malawi – Zambie

Burundi – Congo

RD Congo – Maroc

Libye – Nigeria

Soudan du Sud – Tunisie

Guinée – Sénégal

Soudan – Kenya

Jeudi

Ethiopie – Mali

Vendredi

Mozambique – Zimbabwe

Angola – Afrique du Sud