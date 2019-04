Caravane de soutien au Syli national : le gouvernorat de la ville Conakry apporte 30 millions fg

Le comité national de soutien au syli national continue sa caravane de collecte de fonds.

Ce mardi 16 avril, il était l’hôte du gouvernorat de la ville de Conakry où il a pu mobiliser 30 millions de francs guinéens. C’est le Directeur de cabinet du gouvernorat, Moundjour Chérif qui a, au nom des travailleurs du gouvernorat remis une somme de 30 millions francs guinéens au titre de leur part de contribution à l’équipe nationale guinéenne qui prendra part à la 32ème édition de la CAN en Égypte, au mois de juin prochain. « Au nom des cinq communes de la ville de Conakry et de la sous-préfecture de Kassa, voici l’enveloppe symbolique que nous avons pu trouver pour soutenir le Syli national. Tous nos souhaits de bonne chance à notre équipe nationale », dira-t-il entre autres.

Président dudit comité de soutien, le gouverneur de la ville de Conakry, général Mathurin Bangoura dira que c’est un double sentiment de satisfaction qui l’anime aujourd’hui, avant de mentionner : « C’est un honneur pour moi de recevoir ce Comité. Si le gouvernorat ne manquait pas de moyen, on aurait mis plus que ça…». Le général Mathurin a profité de l’occasion pour appeler à la mobilisation de tous les Guinéens autour de leur équipe nationale. « Chez nous, on aime parler de la politique, et c’est ce qui fait que le pays ne se développe pas. C’est bien beau de parler de la politique. Mais parler de la politique tous les jours divisent les gens. Ce n’est pas la politique qui développera ce pays. J’invite les Guinéens, de quelque bord que ce soit, à accepter de se donner les mains pour soutenir leur équipe nationale. Parce que dans l’équipe nationale, on ne parle ni de Paul ni de Pierre. On parle de l’équipe nationale… »