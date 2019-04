Caravane de soutien au Syli national : l’ONFPP apporte plus de 35 millions fg

Le comité national de soutien au Syli national continue sa caravane de collecte de fonds en faveur de l’équipe nationale guinéenne qualifiée à la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui se tiendra au mois de juin prochain en Egypte.

Après la Primature et plusieurs autres publics et privés, cette caravane de collecte de fonds est arrivée ce lundi 29 avril, à l’Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnel (ONFPP) que dirige activement l’ancien sociétaire de l’équipe nationale, Lucien Beindou Guilao. Après avoir remis plus de 35 millions de francs guinéens au titre de contribution de sa direction, Lucien Guilao a dit toute sa satisfaction de voir le syli national qualifié à cette phase finale. « C’est une grande fierté pour nous d’accompagner notre équipe nationale. J’ai été moi-même joueur au compte de l’équipe nationale et c’est avec fierté que nous soutenons aujourd’hui cette équipe. Toutes nos bénédictions l’accompagne », dira entre autres Lucien Bendou Guilao.



En réponse, le gouverneur de la ville de Conakry et président du comité national de soutien au Syli national, Général Mathurin Bangoura n’a pas manqué de mots pour remercier l’ONFPP pour ‘’sa grande contribution.’’