Cellou Baldé porte plainte

Ce mercredi 19 décembre 2018, dans la matinée, des propos discourtois et injurieux auraient été tenus contre le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi jeune, par des éléments présentés comme des militants de l’UFDG à Labé.

C’était à la fin d’une émission de la radio GPP FM de Labé, dans laquelle le chef de file des NFD (Nouvelles Forces Démocratiques) avait été invité. Quelques minutes plus tard, les responsables des NFD ont brisé le silence et accusé le député uninominal UFDG de Labé, Cellou Baldé, d’être derrière cette situation. « Vu l’ampleur de l’émission, le contenu de ce qui a été dit dans l’émission n’a pas plu aux éléments de l’UFDG qui sont actuellement à Labé, notamment le député Cellou qui cherche à tout prix à démobiliser les gens par rapport à la réception du président de la République. Comme au début, il y a quelques jeunes qui étaient mobilisés, le ministre voulait discuter avec eux. Les jeunes sont venus dire qu’on leur a dit est-ce que eux-mêmes ils ont eu leur part dans les 2 millions que Cellou Baldé aurait donné pour venir saboter. Donc, on a appris la même chose », accuse Macka Baldé, vice-président des NFD.

Interrogé sur le sujet, le député uninominal de Labé rejette en bloc ces allégations, avant de dire qu’il se réserve le droit de porter plainte contre le correspondant régional de ‘’libreopinionguinee’’ (un site d’information dont Macka Baldé est administrateur), en la personne de Mamadou Dian Gadjiko, suite à son article qui incrimine le député. « D’abord, je dirais que ce sont des accusations fortuites et gratuites. C’est une communication suffisamment irresponsable de la part des responsables des NFD. J’ai lu l’article tout à l’heure. Des amis m’ont interpellé. J’ai vu que c’est signé d’un certain Gadjiko. Je réserve le droit de porter plainte contre lui pour qu’il brandisse les preuves comme quoi j’ai mobilisé des jeunes et je les ai payés. Je sais qu’il y a une meute de loubards de la mouvance qui sont mobilisés pour venir à Labé, pour venir s’attaquer au député et à tous ceux qui ne veulent pas organiser une réception grandiose pour le président », se défend l’honorable Cellou Baldé.