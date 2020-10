Cellou Dalein Diallo « Je suis toujours séquestré à mon domicile »

Pendant la journée du mardi 27 octobre 2020, des rumeurs circulaient comme quoi les forces de l’ordre ont libéré les accès du domicile de Cellou Dalein. Sur son compte Twitter, le président autoproclamé a apporté un démenti à ces rumeurs. « De fausses rumeurs font état de la levée du siège à mon domicile. Je démens formellement. Je suis toujours séquestré à mon domicile », a-t-il écrit.

Ajoutant que « mon bureau et le siège du parti sont toujours fermés et gardés par les forces de défense et de sécurité ».

Il rappelle que « cela dure depuis une semaine maintenant par la seule volonté d’Alpha Condé ».

En effet, la mission conjointe de la Cedeao, de l’Union africaine et des Nations Unies, a exhorté le pouvoir en place à lever ce dispositif dans la perspective d’un dialogue inclusif mais le dispositif reste maintenu.