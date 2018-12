Cemac : 1579 milliards de solde pour les comptes courants des pays membres

Le solde des comptes courants des pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) auprès de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (Beac) s’élève à 1597,082 milliards F CFA, annonce la Beac dans une note de conjoncture dont APA a reçu copie mardi.Il s’agit des liquidités disponibles actuellement à la banque centrale et couvrant l’ensemble des Etats de la sous-région. Le Cameroun dispose de la plus importante réserve avec 675,092 milliards F CFA. Le Gabon, qui pointe au second rang, a un crédit de 389,8 milliards F CFA, alors que la Guinée équatoriale, avec 250,38 milliards F CFA, complète le tableau de tête.

Les avoirs du Congo sont estimés à 197,28 milliards F CFA, ceux du Tchad 48,75 milliards F CFA et de la Centrafrique 35,78 milliards F CFA.

Ces résultats contrastent avec la tendance de ces dernières années. Car le boom pétrolier avait fait exploser les réserves de la Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo et du Tchad auprès de la Banque centrale.

Il y a dix ans seulement, la Guinée équatoriale détenait, à elle seule, le quart du solde des comptes de la Cemac auprès de la Beac.