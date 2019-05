Centrafrique : 31 personnes tuées à Paoua (nord-ouest)

Le député Lucien Mbaïgoto a indiqué, mercredi à Bangui, que 31 morts ont été dénombrés à Ngoundili et Lemona, dans la ville de Paoua suite à une attaque d’une branche des ex-Seleka, les 3 R (Retour-Réclamation- Réhabilitation).Selon des sources sécuritaires, la tuerie a eu lieu hier mardi. Pour Lucien Mbaïgoto, ces violences mettent en péril l’accord de paix signé à Khartoum (Soudan) par le gouvernement et les groupes rebelles et entériné à Bangui.

En avril dernier, une cinquantaine de personnes ont été massacrées par des groupes rebelles à Zangba, à l’est du pays.