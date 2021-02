Centrafrique : de l’aide humanitaire après la levée du blocus

Un convoi de 14 camions d’aide humanitaire de l’Organisation des nations unies (Onu) est arrivé à Bangui le 8 février sous escorte des Casques bleus après cinquante jours de blocus de Bangui par des groupes armés rebelles.La Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) a donné son autorisation pour l’utilisation « exceptionnelle et temporaire » de l’axe routier Garoua-Bouali aux humanitaires.

Une décision qui a fait l’objet d’intenses négociations entre les organisations humanitaires et les rebelles soutenus par l’ancien président François Bozizé, recalé lors de la présidentielle de décembre dernier.

Les groupes armés rebelles contrôlent encore deux tiers du territoire. Ils avaient coupé, depuis le 17 décembre dernier, l’axe routier Garoua-Bouali qui permet le ravitaillement de Bangui en denrées alimentaires à partir du Cameroun. Une manœuvre qui avait pour but d’asphyxier la capitale centrafricaine.

Dans une récente étude du Bureau de coordination des Affaires humanitaires des nations Unies (Ocha), 2,8 millions de Centrafricains, soit 57% de la population auront besoin d’assistance humanitaire et de protection. Et près des trois-quarts (1,9 millions de personnes) ont « des besoins aigus » qui mettent en danger leur survie physique et morale.