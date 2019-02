Centrafrique : La LRA se signale à nouveau par une prise d’otage

L’Armée de la Résistance du Seigneur (LRA), une rébellion ougandaise qui sévit à l’est de la RCA, a pris en otage 3 personnes au village Ligoua situé à 25 km de la ville d’Obo chef-lieu de la préfecture du Haut Mboumou à plus de 1000 km de Bangui selon les autorités locales ce vendredi sur les médias.Les trois personnes prises en otage n’ont pas eu la chance de s’enfuir lorsque la LRA a attaqué le village vers 5 heures du matin, le mercredi dernier, a indiqué le chef du village Ligoua.

Ces rebelles ougandais en perte de vitesse dans leur pays, ont pillé les greniers, saccagé des cases et emporté des animaux domestiques avant de se retirer dans la brousse vers 9h du village Ligoua

Les éléments de la LRA défaits en Ouganda, ont trouvé refuge dans les régions de l’est de la RCA frontalières avec la RDC, les deux Soudan à partir de 2008, où ils sèment la désolation au sein de la population par leurs violences. Leurs actions ont été freinées ces derniers temps suite à la présence des rebelles des ex sélékas dans ces zones. Ils font parler d’eux au moment où le gouvernement et les groupes armés ont signé un accord de paix et de réconciliation il y a 9 jours.

Signalons que les militaires américains ont été déployés dans ces zones troubles de la RCA pour combattre la LRA en 2009, avant de se retirer en 2016.