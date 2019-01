Centrafrique : le G5 félicite la mission conjointe UA-ONU

Le G5, un groupe d’Etats et d’institutions partenaires de la République centrafricaine, a félicité, dans un communiqué parvenu lundi soir à APA, la mission conjointe de l’Union Africaine et des Nations Unies pour l’oeuvre qu’elle mène pour le retour définitif de la paix en Centrafrique.Mais alors que la communauté nationale et internationale se prépare à organiser d’importantes assises visant une paix juste et une réconciliation durable en RCA, le G5 a noté avec consternation la multiplication des provocations et le recours à la violence dans les préfectures de la Ouaka (centre) et de Mbomou (sud-est).

Le G5 est constitué de l’Union européenne, de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), de la Banque Mondiale, de l’Union Africaine, de l’Ambassade de France et des Etats-Unis en Centrafrique et de l’Organisation des Nations Unies.

De l’avis du G5, des violences injustifiées ont ciblé, dans la ville de Bambari (centre), les populations civiles ainsi que les forces de défense et de sécurité causant la mort de deux officiers de police et la blessure de nombreux civils.

Dans ce contexte d’escalade de la violence, le G5 a salué l’action robuste menée depuis le 10 janvier à Bambari par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) en coordination avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines. L’objectif est d’assurer la protection des civils en mettant fin aux attaques à répétition.

Le G5 a, en outre, appelé l’ensemble des parties prenantes à la retenue et à l’esprit de responsabilité. Pour ce faire, il les a invités à se saisir de l’opportunité offerte par l’initiative africaine afin de parvenir sans délai à une résolution pacifique et définitive de la crise qui secoue la Centrafrique.

Par ailleurs, le G5 a exhorté les groupes armés à cesser toutes les hostilités et à s’engager sans réserve dans le processus de dialogue en cours.