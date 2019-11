CGLU-Monde: le Marocain Mohamed Boudra élu président de l’Organisation Cités et gouvernements locaux

Le Président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), Mohamed Boudra, a été élu par consensus, vendredi à Durban en Afrique du Sud, Président de l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis-Monde (CGLU-Monde), à l’issue du 6ème Sommet mondial triennal de cette organisation.Le principal rival de M. Boudra était le maire de la ville russe de Kazan, Ilsur Metshin, qui s’est finalement retiré de la compétition. Pour rappel, la présidence sortante de l’organisation CGLU-Monde était sud-africaine.

Le choix porté sur le Maroc pour présider cette organisation mondiale, qui compte 240.000 villes et collectivités locales membres, est une reconnaissance des actions et chantiers de développement structurants multisectoriels initiés par le Roi Mohammed VI, depuis deux décennies, en faveur de la décentralisation, de la justice spatiale, de l’équité sociale, ainsi que de la promotion des valeurs de solidarité en matière de développement durable, dans toutes les régions du Royaume, et particulièrement dans les provinces du nord du pays.

A signaler qu’avec près de 3000 délégués venus de différentes régions du monde, le sommet mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis est considéré comme le plus grand rassemblement mondial de dirigeants locaux et régionaux ainsi que des acteurs intéressés par les affaires locales.

Lors de ce conclave, les élus se notamment sont penchés sur la définition de l’agenda mondial des villes et des régions pour les années à venir et ont également jeté la lumière sur l’évolution de cette organisation mondiale, qui fête son 15ème anniversaire.