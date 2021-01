CHAN 2020 : la Guinée fait une belle entrée en battant la Namibie (3-0)

Le Syli National Local a réalisé le meilleur score de la première journée du CHAN, 3-0 contre les Brave Warriors de la Namibie au Stade Omnisports de Limbé.

Une parfaite réussite occasionnée par non seulement l’esprit d’équipe des joueurs du syli local, mais aussi la lucidité de Yakhouba Gnagna Barry, auteur d’un doublé et Morlaye Sylla l’artisan du deuxième but, qui a d’ailleurs été l’homme du match.

Les poulains du sélectionneur Lappé Bangoura ont répondu favorablement à la requête du Président Mamadou Antonio Souaré, qui avait demandé aux joueurs guinéens, quelques heures seulement avant le coup d’envoi de la rencontre, d’inscrire trois buts lors de ce premier match contre la Namibie.