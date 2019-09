CHAN 2020 : une délégation de la CAF attendue à Yaoundé (officiel)

Une délégation de la Confédération africaine de football (CAF) est attendue mardi au Cameroun, pour une visite d’inspection des installations sportives et hôtelières devant abriter la 6ème édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020, a appris APA lundi auprès des services compétents du ministère des Sports.Forte de sept membres et conduite par le premier vice-président l’institution, Constant Omari, elle fera sa première escale dans la capitale, Yaoundé avant de se rendre dans la métropole économique, Douala avant de clôturer par Bafoussam (Ouest) et Garoua (Nord).

L’état d’avancement des chantiers, dont la visite s’achève le 30 septembre, devra permettre à la Confédération de déterminer la date du tournoi final de cette compétition, l’équivalent de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) réservée aux joueurs évoluant localement.

Pour le Cameroun, à qui ce tournoi a été attribué après la défaillance de l’Éthiopie, l’accueil de cet événement devrait constituer un tour de chauffe avant la CAN de 2020.