CHAN 2021: le Syli reçoit le drapeau national des mains du ministre des sports

Qualifiée pour la phase finale de la sixième édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) qui se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Le ministre guinéen en charge des Sports, Sanoussy Bantama Sow, a officiellement remis le drapeau national au syli local mercredi 06 janvier au Primus Hôtel de Kaloum.

A cette occasion, le président de la Feguifoot, Antonio Souaré, a rappelé certaines valeurs aux joueurs qui sont la détermination, la discipline et surtout l’esprit d’équipe pour honorer le drapeau national.

« L’équipe nationale vous donne l’honneur et la grandeur. Il faut que vous soyez premiers de votre poule. L’équipe fait le sermon d’envoyer la coupe », espère-t-il.

En remettant le drapeau à l’équipe, Bantama Sow a demandé aux poulains de Lappé Bangoura de représenter avec honneur la Guinée dans cette compétition africaine. « A chaque fois que vous toucherez le ballon, rappelez-vous que le président Alpha Condé vous observe, le peuple de Guinée vous observe« , donne-t-il comme consignes. Il a également félicité l’équipe, son staff technique et la féguifoot pour la qualification. Et ce, grâce aux efforts consentis par les uns et les autres.

L’entraineur du Syli local, Lappé Bangoura a publié la liste définitive des 30 joueurs sélectionnés pour la compétition dont 4 gardiens de buts, 8 défenseurs, 11 milieux de terrain et 7 attaquants.

Notons que, l’équipe continue sa préparation avant de s’envoler pour le Cameroun afin d’affronter la Namibie le 19 janvier au compte de son premier match de la compétition.