CHAN-Algérie: la Fédération marocaine dénonce des propos provocateurs et racistes et saisit la CAF

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dénonce et condamne vivement les agissements malveillants et les manœuvres abjectes ayant émaillés l’ouverture de la 7éme édition du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN), vendredi 13 janvier 2023 en Algérie.Dans un communiqué publié ce samedi, la fédération s’indigne notamment « suite au discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l’organisation des manifestations footballistiques sous l’égide de la Confédération Africaine de Football (CAF) ».

La FRMF rejette également les propos racistes prononcés par des supporters présents à la cérémonie d’ouverture à l’égard du public marocain « connu à travers le monde entier pour son civisme ».

La Fédération marocaine fait savoir qu’elle a adressé une correspondance à la CAF l’appelant à « assumer toute la responsabilité face à ces transgressions flagrantes qui ‘ont aucun lien avec les principes et valeurs du ballon rond ».

pour rappel, la sélection marocaine n’a pas pu se déplacer à Costantine en Algérie pour disputer le CHAN en raison du refus des autorités algériennes d’autoriser un vol direct de la Royal Air Maroc entre Rabat et Constantine pour le transport de la délégation marocaine.

La délégation marocaine qui devait participer au CHAN 2022 s’est déplacée vendredi à l’aéroport de Rabat-Salé où un avion de la RAM attendait « une autorisation de vol » pour rallier Constantine, ville où se déroulera les matchs de l’équipe marocaine.

L’autorisation ne viendra jamais puisque du côté algérien, il était hors de question de revenir sur l’interdiction d’espace aérien imposé aux avions marocains en vigueur depuis septembre 2021.