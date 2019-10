Charles Koffi Diby confirmé président du Conseil économique et social

Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi à Abidjan le renouvellement des membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel dont le mandat est arrivé à terme, confirmant Charles Koffi Diby, le président sortant de cette institution à son poste. « Le Conseil a été informé de la prise d’un décret qui confirme M. Charles Koffi Diby en qualité de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et aussi le renouvellement des membres de cette institution dont le mandat est arrivé à terme à fin octobre 2019», a indiqué Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien à l’issue d’un conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara au palais présidentiel d’Abidjan.

Ancien ministre de l’économie et des finances, Charles Koffi Diby dirige le Conseil économique, social, environnemental et culturel depuis juin 2016.