Cherif Haidara révoqué

Le Président Alpha Condé a revoqué ce mercredi 23 janvier 2019 le Directeur Général de la LONAGUI (loterie nationale de Guinée), Chérif Haidara, au cœur d’un scandale de détournement de deniers publics.

Ce haut cadre de a été révoqué pour malversations financières et mis à la disposition de l’Agent judicaire de l’Etat. Ce limogeage est le troisième du genre depuis la nomination de Kassory Fofana au poste de premier ministre qui s’est aussitôt engagé dans la moralisation des ressources financières de l’Etat. Les anciens Directeurs Généraux de l’OPG et de l’OGC, Paul Moussa Diawara et Sékou Camara ont été limogés il y a quelques mois pour malversation sur proposition du Premier ministre. Leurs dossiers est pendant devant la justice.



Lors d’une récente interview à la télévision nationale, Kassory Fofana a réitéré son engagement à poursuivre la lutte contre la corruption. Ce processus semble bien parti. Aujourd’hui des personnes qu’on pensait jusque-là « intouchables » paient les frais. Car M. Chérif Haidara qui vient d’être limogé est réputé proche du Président Alpha Condé.