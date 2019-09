Cinq étudiants ivoiriens diplômés en bachelor d’une université internationale primés à Abidjan

L’Université internationale « Avide Education», une institution internationale de l’enseignement supérieur, a primé samedi à Abidjan cinq de ses étudiants ivoiriens qui se sont brillamment illustrés pendant leur cursus scolaire en bachelor in business administration et en computing and information system.Selon une note d’information transmise dimanche à APA, ces étudiants qui ont reçu leurs diplômes, ont été célébrés lors d’une cérémonie festive présidée par Aimée Zebeyoux, la secrétaire d’État ivoirienne, chargée des droits de l’homme.

« Je félicite Avide Education pour son engagement à offrir aux jeunes ivoiriens et africains une éducation à moindre coût qui respecte les plus hauts standards internationaux en qualité. Ces étudiants sont les leaders de demain qui ont à leur disposition tous les outils pour affronter les écueils de la vie et les défis de développement », a estimé Mme Zebeyoux dans un discours.

« Pendant trois ans, ils étudient avec nous, mais toutes leurs copies sont corrigées par le NCC Éducation. C’est eux qui envoient les sujets et qui corrigent. Pendant leur dernière année, nos étudiants sont inscrits à l’Université de Worcester ou de Lancashire ( Angleterre). Ils reçoivent leurs devoirs ainsi que leurs cartes d’étudiant de là-bas », a expliqué pour sa part, Salimata Fall Epse Koné, la présidente de l’Université Avide Education.

Hanniel Ouattara, Salomon Dion, Roxanne Akossi, Keniley Kouadio et Axel Dapomon sont les cinq étudiants primés. Avide Education est une institution privée anglo-saxon d’enseignement supérieur accrédité par le gouvernement ivoirien et par le NCC Education créé en Angleterre. Le NCC Education est présent dans plus de 45 pays et permet aux étudiants d’interagir avec leurs pairs dans les quatre coins du monde.