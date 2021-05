Climat des affaires : des partenaires appuient le Sénégal

Le Groupe Environnement des Affaires et Compétitivité (GEAC) des partenaires techniques et financiers donnent un coup de pouce au Sénégal pour l’amélioration de son environnement des affaires.Pour ce faire, ils se sont réunis avec le gouvernement le 27 mai dernier. Cette réunion, convoquée par le gouvernement du Sénégal, visait à lancer une discussion ouverte entre les partenaires techniques et financiers, le gouvernement et le secteur privé, sur des thématiques courantes relatives à l’emploi, à la formation professionnelle, aux initiatives de développement de l’entrepreneuriat, à l’engagement du secteur privé et à l’insertion professionnelle des jeunes.

« Le GEAC, présidé par le gouvernement des États-Unis, appuie les efforts du Sénégal pour renforcer l’environnement des affaires et la compétitivité économique du pays », rapporte un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal.

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, a présidé la réunion aux côtés du directeur de l’USAID, Peter Trenchard, représentant le gouvernement américain.

« Cette réunion a été l’occasion d’identifier des points de convergence que le GEAC devra aborder dans son plan de travail annuel de 2021, notamment l’emploi des jeunes, l’entrepreneuriat et la formation professionnelle », poursuit le communiqué.

Il souligne que la rencontre a également été l’occasion, pour le gouvernement du Sénégal, de présenter son Programme d’Urgence pour l’Emploi des Jeunes et l’Intégration Socio-économique, récemment mis en place.

En avril dernier, le président Macky Sall avait procédé à une réorientation des allocations budgétaires, en vue de financer ce programme d’urgence dont le budget s’élève à 450 milliards FCFA pour les trois prochaines années (150 milliards pour cette année).

Cette réorientation budgétaire permettra de répondre aux besoins des jeunes en matière de développement de compétences et d’adéquation de l’emploi.