Col Doumbouya aux Guinéens : « Nous éteignons les stratégiques flammes de ces moments de brutalité… »

Dans son adresse à la Nation, le président de la République, le Colonel Mamadi Doumbouya, a indiqué que “la violence, l’arrogance, la division et les interpellations en Guinée sont désormais derrière nous.

“nous laissons derrière la violence et l’arrogance, derrière nous la division et les interpellations, la corruption et les exactions. Nous éteignons les stratégiques flammes de ces moments de brutalité économique, financière et humaine en renaissant de ces brûlantes cendres, c’est la sève nourricière de notre idéal commun, de refondation de notre Etat et de rectification de nos institutions. Liberté et opportunité sont données à chaque Guinéen et à chaque Guinéenne de reprendre sa place de patriote pour jouer efficacement son rôle dans le processus de transformation de notre société. C’est notre pays, c’est le pays de nos ancêtres, c’est le pays de nos enfants (…)”

Source: Guinéenews.Com