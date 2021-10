Conakry- Des morts mystérieuses inquiètent les populations

Depuis ce lundi 4 octobre 2021, les corps sans vie de deux personnes ont été retrouvés dans différents lieux de la ville de Conakry.

C’est la psychose au sein des populations de la ville de Conakry, qui depuis ce matin suivent des nouvelles concernant des découvertes des corps sans vie des personnes.

D’abord, au marché de Yimbaya, une femme après avoir acheté des condiments, s’est écroulée devant les commerçantes. La nommé Fatoumata Camara, née en 1970 à Dubreka, domiciliée à Ratoma Centre, a été identifiée à partir de sa carte d’Identité Nationale.

Ensuite, au quartier Sofonia dans la commune de Ratoma, non loin du rond- point de la T7, le corps identifié d’Alhassane Barry a également été retrouvé. Selon le site actualité de la guinée, l’adjudant-chef Diallo Mamoudou a relevé que, « il serait mort naturellement. Mais seuls les médecins peuvent confirmer ».

Notons que dimanche 3 octobre dernier, le corps sans vie non identifié, d’un homme d’une cinquantaine d’année a également été retrouvé dans un motel. Jusqu’ici personne ne connait encore les circonstances de son décès. une enquête est ouverte pour plus d’informations.