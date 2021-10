Conakry- éliminatoire mondial 2022: Simon Falette, et José Martinez Kanté signe leur retour

Le sélectionneur de l’équipe Nationale, Didier Six a rendu publique la liste des joueurs. Pour le compte de la phase éliminatoire de la coupe du monde 2022.

Le Syli National de Guinée, fera face au soudan pour un match aller et retour le 6 et le 9 octobre prochain. Quant au match contre le Maroc, renvoyé pour cause du coup d’Etat, il aura plutôt lieu le 12 octobre au complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Dans la liste de sélection, on peut voir parmi les attaquants le retour de Martinez Kanté. Ce dernier qui sera accompagné d’Ahmed Mendes Moreira, François Kamano, Momo Yansané, Aboubacar Demba Camara, Mohamed Bayo et lorentin Pogba.

Pour ce qui est des défenseurs on observe également le retour de Simon Falette qui continuait ses performances à Hatayspor, club de la Turquie. Et d’autres défenseurs tels que, Abdoulaye Cissé, Abdoulaye Sylla, Ibrahima Sory Conté, Pa Konaté, Issiaga Sylla, Mohamed Ali Camara, Saidou Sow, Mohamed Kalil Traoré, Ousmane Kanté.

Au milieu on a, Ibrahima Cissé, Ibrahima Camara, Naby Kéita, Amadou Diawara, Mady Camara Morlaye Sylla Aguibou Camara, Ibrahima Sory Conté, Mamadou Kané. pour finir les différents gardiens sélectionnés sont: Aly Keita, Moussa Camara et Mohamed Camara.