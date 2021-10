Conakry- la diaspora forestière, propose une transition de 3 ans au colonel Mamady Doumbouya

Le Conseil supérieur de la diaspora forestière (Csdf), sur la supervision du Dr Antoine Sovogui, entend travailler avec le nouveau gouvernement. Afin d’arrivée à une Guinée plus prospère et développée.

« Tout d’abord, nous souhaitons 3 ans pour la durée de la transition afin de bien exécuter le projet de la transition qui a assez de points à gérer. La transition est un projet très politique, où il faut normaliser tous les secteurs avec un suivi ferme ». a –t-il expliqué.

Avant d’ajouter que, le coup d’Etat survenu le 5 septembre dernier, a été une justice rendue au peuple de la Guinée face à « la violation de la Constitution, la gabegie financière, la division inter-ethnique, la personnalisation du pouvoir et le népotisme. Le peuple a été pris en otage par tous ces maux ».

Déterminé pour la paix et le développement en Guinée, la Csdf est sur plusieurs projet notamment un projet d’implantation d’une usine de café à N’Nzérékoré avec le fondateur de l’Udecom ; La reformation du système de gouvernement et l’Etat de droit dans notre pays Et le projet de mise en place des marchés d’exportation afin d’aider les parents.