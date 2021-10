Conakry : les accidents de circulation de plus en plus fréquents  dans le pays

Depuis le début de ce mois d’octobre, de nombreux accidents de circulation surviennent chaque semaine faisant états de nombreux décès et blessés.

C’est devenu récurent dans certaines localités et villes de la Guinée. Plus une semaine ne passe depuis le début de ce mois d’octobre, sans être informé d’un accident de circulation dans l’une des villes que comprend la Guinée.

Notamment à Faranah, Lola et dans la commune de Ratoma. Le weekend dernier, des scènes d’accidents de circulation se sont déroulées. Le 23 octobre 2021, aux environs de minuit heure, dans la ville de Lola, plus précisément entre Gogota et Weyakoré sur la route nationale Lola-N’Zoo. Deux motos sont entrées en collision et ont fait deux morts et deux blessés graves.

Toujours dans le même sillage, dans la commune de Ratoma, au quartier Hamdallaye (Gnariwaada) le 24 octobre dernier, un véhicule serait rentré en collusion avec un camion en panne immobilisé sur la route. Où il y a eu trois pertes en vie humaines.

Pour les habitants qui s’interrogent sur la récurrence de ces accidents, certains expliquent que, ces accidents sont causés pour la plupart du temps à cause de l’état des routes ensuite de ces conducteurs de moto qui font la surcharge des personnes et des bagages. Et enfin de ces chauffeurs qui roulent à vive allure de jour comme de nuit.