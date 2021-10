Conakry- Mamady Doumbouya, appelle la communauté à profiter des opportunités durant la période de transition

C’est lors de son investiture, ce 1er octobre 2021 que le président de la transition, Mamady Doumbouya s’est adressé au peuple. Tout en réaffirmant plusieurs engagements.

Dans son discours, il a réaffirmé l’engagement du Cnrd, au nom du peuple de Guinée à respecter tous les engagements Nationaux et Internationaux auxquels le pays a souscrit. Pour les élections à venir, il réitère que, « ni moi, ni aucun membre du Cnrd et des organes de la transition ne sera candidat aux élections et que nous n’avons nulle intention de nous accrocher au pouvoir ».

Au cours de son discours, des missions de la charte de transition ont été énumérées notamment, La rédaction d’une nouvelle constitution, la refondation de l’Etat, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral, l’organisation des élections libres crédibles et transparentes et enfin la réconciliation Nationale.

Tenant compte des nombreux défis qui les attendent, il a lancé un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble à saisir cette opportunité pour refonder une Nation forte pendant cette période de transition.