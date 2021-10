Conakry, Mohamed Beavogui, l’homme du nouveau gouvernement

Il a été choisi comme Premier ministre mercredi 6 octobre dernier, par le président Mamady Doumbouya.

C’est avec beaucoup d’émotions que Mohamed Béavogui a accueilli la nouvelle de sa nomination. Né le 15 août 1953 à Porédaka, le diplomate de formation entend assurer ses fonctions et réaliser les objectifs de la charte à la satisfaction de tous les Guinéens.

L’homme choisi par le président du Cnrd compte participer à la construction d’une Guinée plus forte et prospère.« Notre histoire est jalonnée d’énormes difficultés. Nous avons, une opportunité et la providence a voulu que je sois là pour y contribuer», a-t-il expliqué.

Avec plusieurs agenda à gérer, l’élu du président à ajouter, « il y’a d’une part un agenda politique et un agenda de stabilisation et de construire la base d’une administration publique qui est juste équitable et au service de tous ».

L’homme de la primature entend donc assurer ses différentes missions en attendant de former son gouvernement dans les jours à venir.