Conakry: Souleymane Condé, un partisan du FNDC arrêté

L’ancien coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) aux Etats-Unis, Souleymane Condé, a été arrêté samedi peu après le lancement de son mouvement « Diversité républicaine de Guinée » à la Maison de la Presse à Kipé, dans la commune de Ratoma. L’arrestation de Souleymane Condé n’a donc pas de lien avec le lancement de ce mouvement.

« Il a été arrêté pour ses publications sur son compte Facebook. On l’a interpellé pour ça.Tout ce qui viole la loi constitue une infraction. C’est donc par rapport à ça qu’on l’a interpelé », a expliqué le commissaire Fabou Aboubacar Camara, patron de la direction centrale de la police judiciaire.

A la question de savoir si une convocation a été envoyée à Souleymane Condé, il affirme qu’il n’en avait pas besoin :

« On ne convoque pas quelqu’un qui en flagrant délit. Il n’y a pas de convocation. On le localise, on le trouve, on l’interpelle.C’est ça la règle». Très critique à l’égard du pouvoir, les proches de Souleymane disent ne pas savoir les causes de son arrestation.

«Nous n’en savons rien, pour l’instant »,

« cette arrestation arbitraire du leader du mouvement politique DRG, Souleymane Condé, sans motif est une fois de plus la preuve que notre pays a encore du chemin à faire en termes de Démocratie et de liberté d’expression. De tels agissements sont à bannir dans un Etat de droit. C’est vraiment regrettable », a-ajouté Aminata Touré, sa cheffe de cabinet.

Un peu plus tard, le FNDC a déclaré que « le régime dictatorial d’Alpha Condé a kidnappé notre camarade Souleymane Condé. Ancien coordinateur du FNDC aux États-Unis d’Amérique, Souleymane Condé est sans doute victime de règlement de compte pour son engagement inconditionnel contre le projet de troisième mandat au sein de la diaspora Guinéenne ».

voici un extrait d’une vidéo qu’il a postée sur Facebook quand il était aux Etats-Unis:

« On connait tous vos enfants ailleurs. Faites la lutte politique, faites ce que vous pouvez faire, mais si jamais ces jeunes-là sont atteints physiquement, ils meurent ou quelque chose arrivait, sachez que nous allons faire des représailles sur vos familles. Je le dis, hein. Donc tout ce qui arrivera à ces jeunes, il faut menacer la famille de tous les proches d’Alpha Condé, commencer par celui qui s’assoit avec Alpha Condé jusqu’au dernier. J’assume mes propos et je répondrai devant tout».