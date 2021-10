Conakry- Tiro : Trois morts suite à une forte tornade

Jeudi 21 octobre, les habitants de la commune de Tiro, ont été touchés par une forte tornade qui a fait de nombreux blessés et morts.

C’est aux environs de 17 heures qu’une forte pluie a fait de nombreux ravages à la sous-préfecture de Tiro, situé non loin de Faranah Centre. Le bilan fait état de cinq personnes, dont trois d’entre elles ont malheureusement perdu la vie à cause de cette forte pluie. Les deux autres ont été aussitôt conduits aux urgences. Alerté, le sous-préfet de Tiro s’est également rendu sur les lieux, pour s’acquérir de ce qu’il en est et apporter son soutien.

Pendant la période de grande pluie surtout en ce mois d’octobre, les populations sont victimes de plusieurs dégâts causés par les pluies. Plusieurs cas de blessés ou de morts ont déjà été enregistrés dans ce lieu. Dernièrement dans ce même lieu, un arbre s’est abattu sur une femme et son enfant.