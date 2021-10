Conakry : un agent de l’armée tire sur un civil

La scène s’est déroulée le weekend dernier dans la ville de Conakry, alors que la victime revenait d’une virée nocturne avec son épouse.

Identifié sous le nom de Boubacar Saikoun Hann, ce dernier a reçu une balle silencieuse au niveau du dos. Selon le journal aconakrylive c’est au niveau du pont 8 novembre, aux environs de 1 heure du matin que la scène s’est déroulée.

Selon les faits rapportés par sa sœur, ce dernier revenait d’un diner avec son épouse «Après les fouilles, ces agents lui ont demandé de l’argent. Après une petite discussion il leur a offert un peu de sous. Au moment où il bougeait, un des agents de la même équipe lui a demandé de s’arrêter encore. Il s’est arrêté quelques minutes après, les agents de la sécurité étaient occupés avec d’autres véhicules. Fatigué de s’arrêter, il a décidé de bouger », explique-t-elle.

Et d’ajouter, « Dès qu’il a bougé ils lui ont tiré plusieurs balles, deux balles ont touché le véhicule. Une du côté de sa femme et une de son côté. Malheureusement la balle a perforé le véhicule et il a été atteint dans le dos à quelques centimètres de sa colonne vertébrale». Poursuit-elle.

La victime a réussie à se rendre aux urgences dans une clinique, où il a subi une opération. En attendant, une plainte a été déposée par la famille de la victime à la brigade de recherche de Camayenne.