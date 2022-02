Conakry : un colonel de la police routière condamné pour « vol et abus d’autorité »

Selon l’article publié sur le site d’information Guinématin.Com, l’audience correctionnelle s’est tenue le lundi 31 janvier 2022. Le tribunal de première instance de Dixinn a déclaré le colonel Nyankoye Sangbalamou coupable de « vol et d’abus d’autorité » et l’a condamné à 5 ans de prison assortie de sursis.

Cet officier de constat de la police routière était poursuivi par Samba Baïlo Diallo, un chauffeur, qui l’accuse d’avoir usé de son autorité pour lui soustraire des biens et le mettre en prison, a appris Guineematin.com à travers un de ses reporters.

Devant cette juridiction de première instance, le colonel Nyankoye Sangbalamou a comparu libre. Et, il a reconnu les faits de vol et d’abus d’autorité qui lui sont reprochés.

« Oui, j’ai abusé de mon autorité sur lui. J’ai décidé de le mettre en garde à vue. J’ai instruit aux agents de le déchausser pour maintenir sa garde à vue. J’avais peur qu’il ne fuit. Mais, je regrette d’avoir agi ainsi », a avoué l’officier de police sans trop de détails.

Appelé à la barre, le plaignant Samba Baïlo Diallo est revenu sur sa mésaventure dans les mains du colonel Nyankoye.

« C’est le nommé Ciré qui a accidenté le véhicule de quelqu’un. Une Rav4. Le véhicule était irréparable. Ciré est venu me trouver au parc, il m’a dit qu’il voulait acheter un véhicule Rav4 pour rembourser l’autre. Je lui ai proposé 45 millions de francs guinéens. Nous sommes allés montrer le véhicule au propriétaire du véhicule accidenté. Il nous a dit qu’il peut accepter ce véhicule, bien que son véhicule était plus valeureux que ce véhicule-là. C’est dans ça qu’on est resté pendant un bon moment. Et, un jour, le colonel m’a appelé. Je suis venu le trouver à la police routière de la Cimenterie. Il a appelé deux agents. Il leur a instruit de me déshabiller. Ils ont enlevé mes chaussures, ma ceinture, ils m’ont fouillé et ils ont pris dans mes poches 350 mille francs guinéens. Les agents ont déposé tout ce qu’ils ont pris dans le bureau du colonel avant de me jeter en prison. Il m’a laissé dans la cellule en me qualifiant de malhonnête. Entre-temps, le commissaire central est venu, je lui ai expliqué ce qui s’est passé. Je lui ai dit que moi je ne connais pas pourquoi je suis en garde à vue. J’étais venu ici dans le cadre de revendre ma voiture. Mais, le colonel a laissé les accidentés et ceux qui avaient pris l’engagement de payer le véhicule pour s’en prendre à moi. C’est ainsi que le commissaire m’a mis en liberté. Mais, jusqu’à présent je n’ai pas récupéré mon véhicule et mon argent. C’est pourquoi je lui réclame le montant de 350 mille francs guinéens, ma voiture Rav4, mes chaussures, ma ceinture et ma bouteille de confo », a dit le plaignant.

Pour le procureur Cé Avis Gamy, ce comportement de cet officier de police n’est qu’une infime partie des torts infligés aux populations par des dépositaires de l’autorité publique.

« C’est un échantillon que nous avons devant nous. Les citoyens vivent régulièrement cette situation. C’est une situation à laquelle les citoyens sont exposés en longueur de journée. Ce sont des habitués des faits. Les gens ont peur d’eux à cause de leur tenue. Nous avons vu des avocats, des magistrats, agressés par des policiers ou des gendarmes. Un officier de constat n’a pas la vocation de s’immiscer dans les affaires civiles. Mais, ce sont des habitués de faits, c’est leur terrain de prédilection. Ce sont les citoyens qui sont devenus leurs cibles à abattre. Cette situation est vraiment regrettable. Un officier supérieur de la police nationale qui a servi plus de 30 ans se livre à de tels actes qui violent la loi de la République. Si, c’était les petits brigadiers ou lieutenants, on aurait pu comprendre. Mais, un officier supérieur de la police, c’est vraiment regrettable. Le ministère public vous demande de le retenir dans les liens de prévention de vol et d’abus d’autorité. Et, pour la répression, le condamner à 5 mois d’emprisonnement avec sursis et un million de francs guinéens d’amende. Et, ordonner la restitution du véhicule », a requis le procureur avec un ton dur.

Finalement, le tribunal a condamné le colonel Nyankoye Sangbalamou à 5 ans d’emprisonnement avec sursis et 2 millions de francs guinéens d’amende. Le tribunal a également ordonné le paiement de 350 mille francs guinéens à Samba Baïlo Diallo et la restitution de son véhicule.

Source: Guinéematin.Com