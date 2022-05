Concours en accréditation d’Afrique de l’Ouest : Mahamadi Sebogo primé

Le journaliste burkinabè, Mahamadi Sebogo a remporté vendredi à Abidjan la première édition du concours d’écriture pour la conformité en accréditation de l’Afrique de l’Ouest.Les résultats de ce concours ont été dévoilés au cours d’une cérémonie présidée par Jacques Esso, directeur de Cabinet du ministre du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME de Côte d’Ivoire en présence du Commissaire chargé du développement de l’entreprise, des mines, de l’énergie et de l’économie numérique de la commission de l’Uemoa, Paul Koffi Koffi, du président du Système ouest-africain d’accréditation (SOAC) Aboubacry Baro et du Représentant de l’ONUDI en Côte d’Ivoire et au Togo, Tidiane Boye.

Le jury présidé par Khady Evelyne Denise Ndiaye, et également directrice du secteur privé de la Commission de l’Uemoa a attribué dans la catégorie « journaliste », la première place à Mahamadi Sebogo spécialiste économie et finances du journal Sidwaya du Burkina Faso.

De son côté, Rosalie Dibor Diene de l’Ecole supérieure de journalisme, des métiers de l’internet et de la communication (EJICOM) du Sénégal a été primée dans la catégorie « étudiant ». Les lauréats ont reçu notamment des certificats, des ordinateurs, des abonnements à zoom d’une année et des bourses de formation en ligne.

Cette cérémonie a été en outre marquée par la présentation du certificat de reconnaissance mutuelle par la Coopération africaine d’accréditation (AFRAC). « Les accréditations que le SOAC vous attribue sont valables partout dans le monde (…) », s’est félicité le président du Conseil d’administration du SOAC, Aboubacry Baro.

« Le SOAC a été accrédité par les instances internationales », a renchéri à ce propos, le Commissaire de l’Uemoa, Paul Koffi Koffi.

La proclamation des résultats du concours a été précédée par la quatrième Assemblée générale qui a vu le renouvellement du mandat du bureau du SOAC de deux ans et l’adhésion de nouveaux membres. Un atelier sur le développement et le financement de l’accréditation en Afrique de l’Ouest a été également organisé dans la foulée.

Au cours de cet atelier, la Commission de l’Uemoa a présenté ses actions en matière de promotion de la qualité ainsi que les perspectives d’accompagnement du SOAC.

Le SOAC a été appuyé par la Commission de l’Uemoa à hauteur de 430 millions de FCFA sur trois ans à travers une Convention dont le renouvellement est en cours pour le même montant sur la période 2022-2024.