Concours Tef 2021: 3000 PME ciblées

Le concours 2021 de la Fondation Tony Elumelu (Tef), lancé le 1er janvier, cible 3000 Petites et moyennes entreprises (PME), annonce un communiqué reçu lundi à APA.« Tef cible plus de 3000 PME-Focus en 2021 sur les femmes entrepreneurs », indique le texte, expliquant que l’intervention de cette année donne la priorité à la relance économique des petites et moyennes entreprises (PME) et des jeunes entrepreneurs africains, à la suite de la perturbation des activités économiques de Covid-19.

« Pour relever les défis particuliers liés à la pandémie, sortir des millions de personnes de la pauvreté et créer des emplois durables sur tout le continent, le programme d’entrepreneuriat de la Fondation autonomisera 1000 jeunes entrepreneurs africains, sélectionnés dans la cohorte 2020 », explique le communiqué.

Il souligne que la Fondation ouvrira également les candidatures à 2400 jeunes entrepreneurs supplémentaires en 2021, en collaboration avec des partenaires mondiaux.

La Fondation Tony Elumelu, qui a célébré dix ans d’impact en 2020, autonomise une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, à travers le programme d’entrepreneuriat Tef.

«La Fondation Tony Elumelu démontre plus que jamais notre engagement à libérer le potentiel des jeunes entrepreneurs africains, la clé de la transformation économique à long terme de l’Afrique. La pandémie a créé des défis à travers le continent, mais nous savons qu’avec le programme éprouvé de la Fondation Tony Elumelu, nous pouvons exécuter le plus grand plan de relance économique Covid-19 pour les PME africaines et briser le cycle de la pauvreté en Afrique », affirme le PDG de la Fondation Tony Elumelu, Ifeyinwa Ugochukwu.