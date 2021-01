Condamnation de Beny Steinmetz : la coalition Tournons la page se réjouie de la décision de la justice suisse

Dans la course effrénée pour le contrôle des ressources minérales en République de Guinée, des entreprises recourt aux pratiques de corruption pour s’enrichir rapidement avec la complicité des hauts commis de l’Etat et des membres de la famille présidentielle qui perçoivent des pots-de-vin.

Cet état de fait, maintes fois documenté et dénoncé par les organisations de la société civile nationales et internationales, a été à nouveau mise à nu lors du procès de Beny Steinmetz du 22 janvier 2021. Ce jour-là, la justice suisse qui enquête depuis des années sur le dossier de corruption concernant la mine de Simandoua déclaré Beny Steinmetz coupable de corruption d’agents publics en Guinée et l’a condamné à cinq ans de prison ferme.

La coalition Tournons La Page Guinée salue cette décision sans précédent qui est un signal fort dans la lutte contre la corruption dans les mines en République de Guinée. Elle répare également une injustice contre le peuple de Guinée plongé dans l’extrême pauvreté et sur le dos duquel des personnes morales et physiques s’enrichissent en toute impunité.

Au regard de l’impossibilité pour les corrupteurs d’échapper à la justice internationale, la coalition Tournons La Page Guinée espère que cette décision pourrait, à l’avenir, contribuer à dissuader les candidats à la corruption et à créer plus de transparence dans le mode d’adoption des « conventions » et d’acquisition des « permis » d’exploitation des gisements de minerai en Guinée.

Coalition Tournons La Page rappelle qu’elle a déposé une plainte en 2020 au parquet financier de paris pour corruption dans le dossier de la AMR et espère un aboutissement de cette démarche pour le bonheur du peuple de Guinée.

Conakry le 26 janvier 2021

Ibrahima Diallo, Coordinateur TLP Guinée