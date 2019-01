Congo : 4160 enseignants déployés dans les écoles du pays

Le gouvernement congolais va déployer 4160 enseignants dans tous les départements du pays au cours de cette année en vue de réduire le déficit en enseignants, estimé à plus de 25.000 par les statistiques du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, reçues mardi à APA.« Ce déploiement de 4160 enseignants sortis des écoles de formation, s’il ne connait pas de faille, permettra de réduire de 30% le déficit des enseignants dans les écoles du Congo », a indiqué une autorité du ministère de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation lors du déploiement du premier convoi dans trois départements estimé à cent soixante-deux enseignants.

« Selon le protocole d’accord signé le 27 septembre 2018 entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, ces 4160 enseignants percevront une bourse mensuelle allant de 75.000 FCFA pour le lycée, 60.000 FCFA pour le collège et 50.000 FCFA pour le primaire, jusqu’à leur prise en compte par la fonction publique congolaise », a souligné cette autorité.

Selon le coordonnateur des diplômés des écoles professionnelles de l’enseignement, Herman Nzaba Nguilla, ces enseignants sont au nombre de douze mille et attendent depuis cinq ans leur intégration dans la fonction publique.