Congo : la Bad promet 83 millions de dollars pour booster l’agro-industrie

La Banque africaine de développement (Bad) va appuyer le Congo dans la transformation industrielle de ses ressources agricoles en y investissant une enveloppe de 83 millions de dollars, a annoncé Akinwumi Adesina, président du groupe de l’institution financière continentale.«La BAD, disposera d’une enveloppe de 1000 milliards de dollars américains pour le secteur de l’agriculture et l’alimentation d’ici 2030 en Afrique. La BAD va investir ici au Congo, un montant de 83 millions de dollars américain pour la création de zones agro-industrielles », a notamment affirmé le Dr Akinwumi, lors d’une conférence de presse donnée vendredi soir à Brazzaville.

Selon le président du groupe de la Bad, en visite de travail au Congo et qui venait d’avoir d’une série d’échanges avec des membres du gouvernement, des opérateurs économiques locaux et des diplomates accrédités dans le pays, « ce financement permettra au Congo de transformer ce qu’il produit sur place et aussi de soutenir le secteur forestier et la biodiversité.»

« Il y a aussi les projets transfrontaliers pour lesquels la BAD s’est déjà engagée .Un de ces projets, c’est la route –rails qui va relier Brazzaville à Kinshasa en RD Congo avec un montant de près de 550 millions de dollars US » a-t-il souligné, ajoutant que l’institution financière continentale a également « beaucoup d’investissements à faire notamment sur l’énergie, les infrastructures et l’agriculture » au Congo.

Saluant « le grand travail qui se fait au niveau de la reprise de l’économie du pays », il s’est dit encouragé à soutenir le payas «par le fait que le Fonds monétaire international (FMI) a eu une discussion très fructueuse avec le Congo qui va aboutir à la conclusion d’un programme économique ».

« Je suis là aussi pour discuter avec Mme la gouverneur de la Banque au Congo, la ministre Ghislaine Olga Ebouka Babackas sur ce qu’on peut affecter comme financement public à l’Etat congolais» a en outre dit Akinwumi Adesina qui sera reçu ce samedi, en audience à Oyo par le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso.

Débutée hier vendredi, sa visite de travail au Congo prend fin demain dimanche.