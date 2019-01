Congo : neuf milliards f cfa requis pour le 5ème recensement de la population

Le gouvernement congolais recherche près de neuf milliards f cfa pour la réalisation de son cinquième Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), selon la ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale, Ingrid Ebouka Babakas.« Neuf milliards f cfa sont nécessaires pour le 5ème Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH). Contrairement aux opérations précédentes de recensement financées sur fonds publics majoritairement, la réalisation de ce 5ème RGPH intervient dans un contexte marqué par la rareté des ressources financières », a déclaré Mme Ingrid Ebouka Babakas, mardi à Brazzaville, lors de la session inaugurale la commission nationale de ce recensement.

« Pour la réalisation de ce cinquième recensement qui oblige le Congo à mobiliser une somme de plus de 9,1 milliards f cfa, le gouvernement congolais un appui substantiel et multiforme des partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement », a poursuivi la ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale.

Selon Ingrid Ebouka Babakas, la réalisation de ce cinquième recensement général de la population et de l’habitat répondra aux besoins en informations chiffrées pour mesurer notamment les progrès réalisés dans l’amélioration de la qualité de vie des citoyens congolais. Il fournira une gamme d’indicateurs multisectoriels recherchés pour les décideurs, les partenaires au développement, les chercheurs et autres utilisateurs pour leurs besoins spécifiques.

Les quatre premiers recensements de ce genre ont été réalisés en 1974, en 1984, en 1996 et 2007.