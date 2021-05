Congo : Paul Put, nouveau sélectionneur de l’équipe nationale

L’entraîneur belge a signé, ce jeudi 27 mai, un contrat avec la Fédération congolaise de football (Fécofoot).Le successeur de Valdo, technicien brésilien limogé début mars dernier, est connu. Paul Put s’est engagé pour les deux prochaines années en présence du ministre congolais des Sports, Hugues Ngouélondélé.

Finaliste de la Coupe d’Afrique des nations 2013 avec le Burkina Faso (défaite 1-0 face au Nigeria), Paul Put devra rapidement se mettre au travail tant le chantier est immense. Face à la presse, l’ex-coach de la Gambie a décliné son ambition : « Il faut mettre en place une bonne équipe composée des joueurs motivés et combatifs. Partout où je suis passé, on m’a donné des surnoms, le lion ou le gladiateur. A partir de maintenant, je veux voir des gladiateurs sur le terrain ».

Le Congo n’a pu se qualifier à la Can 2021 puisqu’il a terminé troisième de la poule I en récoltant 8 points : 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Le Sénégal et la Guinée-Bissau ont décroché les deux tickets qualificatifs de cette poule.

Les Diables rouges retrouveront les Lions lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le Congo jouera également contre la Namibie et le Togo. La Confédération africaine de football (Caf) a programmé ces rencontres « durant les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que de mars 2022 ».