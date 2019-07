Congo : près de 3 milliards f cfa des USA pour le développement social du Pool

Le département du Pool qui était en proie à une insécurité entretenue pendant deux ans (2016-2017) par les « Ninjas Nsiloulous » du pasteur Ntumi va bénéficier d’une aide sociale de 5 millions de dollars (près de 3 milliards f cfa) des USA, a annoncé jeudi l’ambassade américaine à Brazzaville.Selon le texte, c’est l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Congo, Todd Haskell qui a fait l’annonce le 24 juillet 2019 à Brazzaville lors d’un entretien avec le Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas.

« Le Congo va bénéficier d’une assistance sociale et financière de 5 millions de dollars sera destinés aux populations du département du Pool », a promis le diplomate américain.

Cette enveloppe sera dédiée à la construction d’infrastructures hydrauliques et d’assainissement, à la sensibilisation, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, à la fourniture de cultures de base et de semences de légumes, à l’assistance des cultivateurs de manioc, entre autres.